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На територію Венесуели не впустили делегацію депутатів Європарламенту

Новини » Політика    18.02.2019 - 07:52
На територію Венесуели не впустили делегацію депутатів Європарламенту
Фото: делегація (Twitter/Pablo Montesinos)

МЗС Венесуели вважає, що євродепутати планували змова

Делегація депутатів Європарламенту заявила, що їх виганяють з Венесуели. Як інформує РБК-Україна, про це написав у Twitter представник Європарламенту Гонсалес Понс.

За словами дипломата, таке рішення прийняв президент країни Ніколас Мадуро. Так, у делегації, що складалася з 5 депутатів, забрали паспорти.

"Погані манери і єдине пояснення - Мадуро не хоче, щоб ми були тут", - написав Понс.

У той же час у Міністерстві закордонних справ Венесуели заявили, що європарламентарі планували змову в країні.

"За офіційними дипломатичними каналами нам стало відомо про приїзд групи євродепутатів, які хотіли відвідати країну з метою змови, їм було рекомендовано уникати провокацій", - заявив міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса.

За даними видання El Nacional, делегація депутатів Європарламенту вже вилетіла назад у Мадрид, Іспанія. Наголошується, що це перша міжнародна делегація запрошена в. о. президента Хуаном Гуайдо.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки віце-президент США Майк Пенс заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро повинен піти зі свого поста.

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