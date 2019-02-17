Три літаки США з гуманітарною допомогою для Венесуели прибули в Колумбію

Фото: Хуан Гуайдо (gettyimages.com)

Хуан Гуайдо заявив, що Венесуела високо цінує підтримку США

Три літаки з США з гуманітарною допомогою для Венесуели приземлилися в прикордонному колумбійському місті Кукута, де розташований один з центрів розподілу таких вантажів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення лідера венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, опубліковане в Twitter.

Гуайдо також закликав венесуельців знову вийти на вулиці 23 лютого в підтримку ініціативи про доставку гуманітарної допомоги.

"Наша боротьба продовжує приносити плоди. Три літаки з США прибули сьогодні в Кукуту з гуманітарною допомогою для більш ніж 25 тис. венесуельців. Ми високо цінуємо цю підтримку", - написав політик.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки віце-президент США Майк Пенс заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро повинен піти зі свого поста. Напередодні США ввели додаткові санкції проти Венесуели.

Додамо, РБК-Україна писало, що гумпомощь буде спрямована 16 лютого колумбійське місто Кукута на кордоні з Венесуелою. У загальній складності США відправлять 250 тонн гуманітарної допомоги, яка включає в себе продуктові та гігієнічні набори. Повідомляється, що це буде зроблено у відповідь на прохання Хуана Гуайдо, якого американська влада визнали тимчасовим президентом Венесуели.