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Венесуела вишле всіх дипломатів Сальвадора

Новини » Політика     03.11.2019 - 19:28
Венесуела вишле всіх дипломатів Сальвадора
Фото: глава МЗС Венесуели Хорхе Арреаса (ru.wikipedia.org)

Раніше про висилку всіх дипломатів Венесуели оголосив Сальвадор

Венесуела висилає з країни дипломатів Сальвадора, у співробітників дипломатичної місії Сальвадора буде 48 годин, щоб покинути країну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на венесуельський МЗС.

У відомстві зазначили, що таке рішення було прийнято "при суворому дотриманні принципу взаємності" - 2 листопада про висилку всіх дипломатів Венесуели оголосив Сальвадор. Їм також надали дві доби для виїзду з країни.

У повідомленні також сказано, що своїм рішенням влада Сальвадора намагається посприяти стратегії США щодо інтервенції до Венесуели. Втім, такий "швидкоплинний фарс не вплине на глибокі й історичні зв'язки", які об'єднують народи обох країн, уклали в Каракасі.

У свою чергу Сальвадор пояснив своє рішення тим, що президент країни Найиб Букеле неодноразово відмовлявся визнавати легітимність уряду Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, в березні всі дипломати Сполучених Штатів у Венесуелі покинули країну.

Крім того, Міністерство закордонних справ Німеччини скоротив чисельність дипломатичної місії у венесуельському Каракасі.

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