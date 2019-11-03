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Венесуэла вышлет всех дипломатов Сальвадора

Новости » Политика     03.11.2019 - 19:28
Венесуэла вышлет всех дипломатов Сальвадора
Фото: глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса (ru.wikipedia.org)

Ранее о высылке всех дипломатов Венесуэлы объявил Сальвадор

Венесуэла высылает из страны дипломатов Сальвадора, у сотрудников дипломатической миссии Сальвадора будет 48 часов, чтобы покинуть страну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венесуэльский МИД.

В ведомстве отметили, что такое решение было принято "при строгом соблюдении принципа взаимности" - 2 ноября о высылке всех дипломатов Венесуэлы объявил Сальвадор. Им также предоставили двое суток для отъезда из страны.

В сообщении также сказано, что своим решением власти Сальвадора пытаются поспособствовать стратегии США по интервенции в Венесуэлу. Впрочем, такой "мимолетный фарс не повлияет на глубокие и исторические узы", которые объединяют народы обеих стран, заключили в Каракасе.

В свою очередь Сальвадор объяснил свое решение тем, что президент страны Найиб Букеле неоднократно отказывался признавать легитимность правительства Николаса Мадуро.

Напомним, в марте все дипломаты Соединенных Штатов в Венесуэле покинули страну.

Кроме того, Министерство иностранных дел Германии сократило численность дипломатической миссии в венесуэльском Каракасе.

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