Венесуэла в огне: почему вспыхнули протесты и удержится ли у власти союзник Путина

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В Венесуэле десятки тысяч протестующих вышли на улицы после оглашения результатов президентских выборов. Действующий президент страны Николас Мадуро объявил о своей победе с минимальным отрывом от оппозиционного лидера Эдмундо Гонсалеса.

Оппозиция в свою очередь заявляет о фальсификации выборов, ведь опросы накануне показывали совсем другие результаты, и готовится к силовому противостоянию. Власти страны пустили в ход слезоточивый газ и резиновые пули. Со стороны протестующих уже есть убитые и раненные. Это новый виток политического противостояния, которое латентно продолжается в Венесуэле не первый год.

Глубинные причины кризиса в Венесуэле

Венесуэла – это страна на севере Южной Америки, которая владеет одними из самых больших запасов нефти в мире, но в последние годы переживает глубокий экономический, социальный и политический кризис.

С начала XXI века страной правил президент Уго Чавес – бывший военный, победивший на выборах с обещаниями направить значительное количество доходов от нефти на социальные расходы. Подобная политика долгое время гарантировала ему народную поддержку. Он даже претендовал на роль регионального лидера в Латинской Америке при поддержке России и Китая.

В то же время, в самой Венесуэле нарастали системные кризисные явления. Это часто бывает, когда нефтяные доходы вкладываются не в модернизацию страны, а "проедаются". К тому же страна находилась под международными санкциями. Но по-настоящему кризис накрыл Венесуэлу уже после смерти Уго Чавеса. В 2013 году он скончался от рака.

Новым президентом стал давний соратник Чавеса, бывший водитель автобуса Николас Мадуро. За годы своего правления он так и не смог модернизировать страну и вытащить ее из социально-экономической пропасти. Из-за катастрофы в экономике, рекордной инфляции и дефицита даже товаров общего потребления Венесуэлу покинуло около 8 миллионов граждан.

В то же время, Мадуро то и дело удавалось удержать президентскую власть. Хотя и окончательно победить оппозицию не получалось.

Барбадосское соглашение и уловки Мадуро

В октябре прошлого года правительство Мадуро и оппозиция при посредничестве США заключили так называемое Барбадосское соглашение. Согласно ему, с Венесуэлы сняли часть санкций, в частности позволили экспортировать нефть в США. В обмен на это Мадуро обязался провести демократические выборы.

Санкции действительно были сняты, но дальше президент Венесуэлы начал хитрить. С одной стороны, с помощью административных ресурсов не допустил к выборам лидера оппозиционной коалиции "Единая платформа" Марию Корину Мачадо и "второго номера" Корину Йорис. Лишь с третьей попытки оппозиции удалось зарегистрировать кандидатом в президенты менее харизматичного экс-дипломата Эдмундо Гонсалеса.

Одновременно Мадуро попытался мобилизовать собственный электорат с помощью "ура-патриотизма" – заявил претензии на спорную территорию Гайана-Эссекибо, находящуюся к востоку от Венесуэлы. Такие действия чуть не привели к открытому вооруженному конфликту с Гайаной, однако не очень помогли президенту Венесуэлы.

В преддверии президентских выборов большинство опросов свидетельствовали, что оппозиционный лидер получает от 55 до 70% голосов. Официальные же результаты показали победу Мадуро – 51% против 44% у Эдмундо Гонсалеса.

Оппозиция и ее выводы из прошлых неудач

В ходе протестов оппозиционные силы выступают единым фронтом.

"Мария Корина Мачадо, собственно, лидер оппозиции, которая своей харизмой объединяет и двигает вперед процесс, и именно от нее поступают наиболее радикальные заявления, направленные на то, чтобы консолидировать общество. Ну, а Эдмундо Гонсалес является человеком, которого оппозиция признает президентом, выигравшим выборы. Хотя он менее харизматичен, но также имеет свою роль", - говорит РБК-Украина эксперт программы исследования Латинской Америки Совета внешней политики "Украинская призма" Иван Фечко.

По его словам, оппозиция извлекла уроки из предыдущей, неудачной попытки отстранить Мадуро от власти в 2019 году.

"Тогда парламентом был провозглашен исполняющий обязанности президента Хуан Гуайдо, и как раз сложилась такая ситуация, что оппозиция не смогла до конца показать свое единство, возникли конфликты, разногласия, чем Мадуро воспользовался и сумел выйти из этой ситуации. Пока что лидеры оппозиции едины", - подчеркивает эксперт.

Протестующие в Венесуэле (фото: Getty Images)

Впрочем, списывать Мадуро еще рано. Тем более что за ним тоже стоят влиятельные силы.

"Мадуро пока опирается на часть элит. И здесь главный вопрос, удастся ли ему убедить их и показать, что он сможет удержаться, потому что ситуация сейчас очень шаткая. Ну и конечно, определяющей будет позиция армии, которая традиционно считается благосклонной к Мадуро. Так что пока ситуация с протестами контролируется правительством", - говорит Фечко.

Международная реакция и кто может повлиять на Мадуро

Ряд стран региона уже заявили о непризнании результатов голосования. В частности, это Аргентина, Чили, Перу, Коста-Рика, Панама, Доминикана и Уругвай. В ответ МИД Венесуэлы отозвал своих послов из этих государств.

Неудивительно, что результаты выборов сразу признали старые союзники Мадуро: Россия, Китай, Иран, Сербия, а также социалистические режимы Боливии и Никарагуа.

Все остальные заняли выжидательную позицию и потребовали показать подтверждение результатов выборов. Особенно важен здесь голос США, куда поставляется значительная часть Венесуэльской нефти.

"Сейчас главный вопрос, будет ли готова администрация Байдена накануне сложнейших выборов у себя в стране рисковать и вводить санкции, потому что эти санкции однозначно приведут к повышению цен на нефть и бензин. И это то, что может негативно отразиться на предвыборной гонке между Камалой Гаррис и Дональдом Трампом", – отмечает Иван Фечко.

Кроме того, санкционная изоляция Венесуэлы со стороны США приведет к дальнейшему усилению позиций Китая в стране, что очевидно не на руку Вашингтону.

Также многое зависит от Бразилии – мощнейшей страны региона и соседа Венесуэлы.

Пока что президент Бразилии Луиз Игнасио Лула да Силва демонстративно избегает комментариев по поводу протестов. Вместе с тем, в ближайшее время должен состояться телефонный разговор между лидерами Бразилии и США по поводу Венесуэлы.

"Хотя сама Бразилия подчеркнула, что требует все-таки честных и прозрачных выборов. Но, очевидно, что такой маневр она оставляет для того, чтобы иметь возможность вести переговоры с Мадуро, и что-то ему предлагать, искать какие-то компромиссы", – резюмирует эксперт.

Новое политическое противостояние только разгорается и шансы победить в нем имеют обе стороны. Но в любом случае Венесуэла будет оставаться источником нестабильности еще долгое время.

При написании материала использовались сообщения информагентств EFE, Reuters, заявления венесуэльских политиков из открытых источников и комментарии Ивана Фечко, эксперта программы исследования Латинской Америки Совета внешней политики "Украинская призма".