Чем может закончиться конфликт между Венесуэлой и Гайаной

Большая война между Венесуэлой и Гайаной за район Эссекибо маловероятна, главная борьба идет за прилегающие нефтяные месторождения, в регионе также прослеживаются интересы Китая, а на Украину текущей конфликт в Южной Америке едва ли повлияет.

О том, как может развиваться конфликт между Венесуэлой и Гайаной, какая в нем роль больших мировых игроков и что это значит для Украины – в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик Украинского института будущего Илия Куса.

О том, начнется ли война между Венесуэлой и Гайаной

Я думаю, что сейчас все зависит от решения Мадуро. Рационально анализируя ситуацию, я считаю, что война маловероятна.

Она сопряжена с огромными рисками, в первую очередь для Венесуэлы, которые Мадуро не потянет. Даже если ему удастся захватить эту территорию, хотя там захватывать нечего, она очень труднопроходимая, там почти никто не живет.

Поэтому я думаю, что вероятнее всего, что все закончится в интернете. Мадуро объявит о великой победе, о том, что они решили исторический спор в свою пользу, на этой теме мобилизирует электорат перед выборами в следующем году, которые он обещал Соединенным Штатам провести как раз по результатам договоренностей с оппозицией несколько месяцев назад.

Во-первых, сама территория мало заселенная, во-вторых, граница очень условная, то есть ее сложно охранять, потому что это труднопроходимые джунгли, это очень сложная местность, и в принципе там нет вообще никакой транспортной инфраструктуры, там есть несколько грунтовок, которые соединяют между собой несколько населенных пунктов, типа сел, в которых живут в основном коренные народы, племена, которые больше родственны Венесуэле.

И в принципе, эффективный контроль над этой территорией – это очень абстрактная вещь, т.е. заходить туда большими армиями – в этом не вижу существенного какого-то смысла.

Мне кажется, что вся суть того, что делает Мадуро, если отбросить всякие субъективные факторы, сводится к тому, чтобы мобилизировать электорат перед выборами в следующем году и, возможно, оказать давление на США и Гайану с тем, чтобы выбить для себя возможность разработки нефтяных месторождений на спорном шельфе. Это более реальная цель.

Об интересах больших мировых игроков

Глобальнее ситуацию можно объяснить еще и экономическими интересами Китая, который держит под контролем многие крупные инфраструктурные объекты, от Суринама, в Гайане и до Венесуэлы. Ему интересно, чтобы дружественные ему страны экономически участвовали в этой цепочке стран, в которой они выстраивают транспортный коридор, который закрепит их влияние на годы вперед.

Поскольку Венесуэла юридически для себя решила, что территория Эссекибо – это их часть, это их территория, то, соответственно, они имеют претензию на шельф, в котором находится нефтяное месторождение, найденное за последние 10 лет.

Я думаю, они будут претендовать на него, опираясь на этот факт, мол, мы там для себя решили, что это тоже наша территория, дайте нам участвовать в дележе этих месторождений.

Думаю, что примерно так это будет объясняться. По поводу интересов Китая – они есть. Насколько Китай координируется с Венесуэлой, я не уверен. В последние годы они в этом регионе играли на обе стороны. С одной стороны они поддерживают Венесуэлу, с другой стороны китайские компании вместе с американскими активно участвовали в разведке этих месторождений возле берегов Гайаны. То есть, в общем-то, не могу сказать, что Китай откровенно поддержит только одну сторону.

В отличие от Штатов, которые однозначно на стороне Гайаны, Китаю не принципиально, кто осуществляет эффективный контроль над этими территориями.

Но, конечно, если Венесуэла будет усиливать свои позиции в регионе в результате, например, вот такой символической победы в территориальном споре, то это Китаю выгоднее, потому что Венесуэла все-таки более надежный идеологический союзник, выступающий с антиамериканских позиций.

Насчет российского фактора, я думаю, он присутствует, конечно, в том плане, что россияне, наверное, уговаривали бы Мадуро на то, чтобы он как раз довел эскалацию до вооруженных столкновений. Потому что в принципе, с точки зрения российской внешней политики, чем больше кризисов будет, даже малых кризисов в нашем мире, на которые США вынуждены отвлекаться, тем больше будет давления на Соединенные Штаты по всему миру и это будет, по их мнению, склонять Запад к переговорам по Украине.

Поэтому россияне, я думаю, безусловно будут поддерживать действия Мадуро, связанные с повышением градуса эскалации в приграничных с Гайаной регионах. То есть я не исключаю вооруженных столкновений на границе или каких-то эпизодических инцидентов, связанных с подобными столкновениями.

Масштабная война все еще, мне кажется, маловероятна, но вот такие вот инциденты, где Мадуро скажет о том, что на него гайанцы напали, а он вот так героически защитился, – это вполне возможно. Особенно по мере приближения к дате выборов. И я думаю, Россия в этом контексте будет на стороне Венесуэлы, конечно.

О влиянии на Украину

Конечно, всегда все можно объяснять тем, что любое событие в мире отвлекает от Украины. Мне кажется, это очень убогий комментарий, потому что не все крутится вокруг нашей ситуации, нельзя исходить из этого. Понятно, что любое мировое событие в той или иной мере отвлекает от другого, но это не аргумент. Я считаю, что это не всегда имеет практическое влияние на наши позиции.

Например, война Израиля и Хамас, несмотря на то, что медийно отодвинула нашу войну на второй план, при этом практически не повлияла на нашу ситуацию, то есть нельзя сказать, что, например, наши позиции как-то изменились существенно из-за войны Израиля и Хамаса. Все осталось так, как прежде, проблемы, которые были с военной помощью Украине в Штатах, они были до войны и, в общем-то, остались такими же, и продолжают быть связаны с теми же внутренними проблемами в Штатах, которые были ранее.

Я думаю, даже в случае войны Венесуэлы и Гайаны будет абсолютно то же самое. То есть существенно ничего не изменится. Да, Соединенные Штаты будут вынуждены реагировать на тот кризис, но не за счет военной или финансовой помощи Украине. Это отдельный вопрос, который сейчас больше зависит от внутриполитической повестки США, чем от Венесуэлы и ситуации в Латинской Америке.

Илия Куса, для РБК-Украина