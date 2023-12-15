Венесуэла и Гайана договорились об урегулировании конфликта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Венесуэлы Николаса Мадуро в социальной сети X (Twitter).

Президенты Венесуэлы и Гайаны договорились мирно решить спор о территории Эссекибо и продолжать переговоры. Обе стороны заявили, что не будут использовать силу.

Два президента встретились в столице карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Кингстауне. После переговоров Николас Мадуро и Мухаммед Ирфаан Али пожали друг другу руки. Это сопровождалось аплодисментами участников переговоров.

Посредниками встречи были Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и Карибское сообщество (КАРИКОМ). Николас Мадуро предложил провести переговоры на высоком уровне в ходе телефонных переговоров с региональными главами государств, в том числе с президентом Бразилии Лулой да Силвой.

Конфликт между Венесуэлой и Гайаной

Венесуэла и Гайана не могут договориться о том, кому принадлежит территория Эссекибо. Венесуэла считает, что эта территория отошла ей после обретения независимости от Испании, а Гайана утверждает, что она была частью Британской Гвианы, которая впоследствии стала независимой Гаяной.

Венесуэла 3 декабря провела референдум об аннексии части соседней Гайаны. По словам властей, при явке 50% избирателей, результаты составляли 95%. На референдуме не было видно ни очередей, ни массового наплыва людей.

6 декабря стало известно, что Мадуро объявил об аннексии территории Гайаны. Лидер Венесуэлы представил новую карту страну по телевидению, со включенным в нее регионом Эссекибо.

Позже Мадуро издал указ об аннексии части территории Гайаны - Эссекибо.

9 декабря стало известно о договоренности о встрече президентов Венесуэлы и Гайаны.

Главное о конфликте Венесуэлы с Гайаной и чем он может повредить Украине - в материале РБК-Украина.