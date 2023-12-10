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На фоне указов об аннексии территорий. Лидер Венесуэлы встретится с президентом Гайаны

Воскресенье 10 декабря 2023 07:26
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На фоне указов об аннексии территорий. Лидер Венесуэлы встретится с президентом Гайаны Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Президенты Венесуэлы и Гайаны встретятся, чтобы попытаться разрядить растущее напряжение из-за претензий Каракаса на территории соседней страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что эта встреча была организована сообществом государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) и Карибским сообществом. Она должна состояться в четверг, 14 декабря, на острове Сент-Винсент и Гренадины.

Президент CELAC Ральф Гонсалвес сообщил, что по просьбе двух стран на встречу был приглашен также президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва.

Он также рассказал, что Карибское сообщество и CELAC пришли к согласию относительно срочной необходимости деэскалации конфликта и начала соответствующего диалога.

"Время имеет важное значение. Давайте все решим сделать эту историческую встречу успешной", - заявил Гонсалвес.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро начал процесс аннексии Эссекибо – регион соседней Гайаны, где обнаружили нефть и газ. Он составляет две трети территории страны.

Для этого Мадуро решил провести референдум. После этого между Венесуэлой и Гайаной начали допускать войну.

Венесуэльский президент также подписал ряд указов об аннексии части территории Гайаны, а также принял "новую" карту страны с регионом Эссекибо.

Главное о конфликте Венесуэлы с Гайаной и чем он может повредить Украине – в материале РБК-Украина.

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