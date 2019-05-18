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Венесуэла продала золото на 570 млн долларов в обход санкций, - Bloomberg

Новости » Происшествия    18.05.2019 - 02:19
Венесуэла продала золото на 570 млн долларов в обход санкций, - Bloomberg
Иллюстративное фото (NBU)

Золотовалютные резервы Венесуэлы опустились до самого низкого за последние 29 лет уровня

Венесуэла получила 570 миллионов долларов от продажи золота в обход санкций Соединенных Штатов в течение двух последних недель. Об этом сообщили осведомленные источники, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Собеседники агентства рассказали, что 9,7 тонн золота были проданы 10 мая, еще 4 тонны - 13 мая.

Всего, по сведениям издания, с начала апреля Венесуэле удалось продать 23 тонны золота.

По словам одного из источников, вырученные средства планируют направить на финансирование импорта через внешнее торговое представительство страны.

Как отмечает агентство, в результате последних сделок золотовалютные резервы Венесуэлы опустились до самого низкого за последние 29 лет уровня в 7,9 млрд долларов.

В то же время, кто именно купил золото у Венесуэлы не сообщается.

Напомним, в апреле сообщалось, что из хранилища Центрального банка Венесуэлы власти страны вывезли 8 тонн золота с целью последующей продажи за границу.  Ранее Венесула также продавала золото компаниям из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

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