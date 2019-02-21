Мадуро оголосив про закриття кордону з Бразилією

Фото: Ніколас Мадуро (wikimedia.org)

Кордон буде закрито в ніч на п'ятницю аж до подальших розпоряджень

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про закриття кордону з Бразилією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Euronews.

За його словами, кордон буде закрито в ніч на п'ятницю аж до подальших розпоряджень. Напередодні венесуельської армії був даний наказ тимчасово закрити повітряний і морський кордон з островами нідерландських Антильських островів - Арубой, Бонайре і Кюрасао.

Ці заходи пов'язані з планами венесуельської опозиції забезпечити поставки в країну гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон зажадав від військових Венесуели дозволити постачання гуманітарної допомоги в країну. Президент Венесуели Ніколас Мадуро називає гуманітарну допомогу США та інших країн, які його не визнають, подачками, в яких Венесуела не потребує.

Нагадаємо, влада Венесуели на чолі з президентом Ніколасом Мадуро прийняли рішення закрити морський кордон з кількома островами в Карибському морі напередодні доставки у країну іноземної гуманітарної допомоги.