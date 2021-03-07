Венесуела на тлі гіперінфляції вводить в обіг банкноти номіналом 1 млн боліварів

Венесуела на тлі гіперінфляції запустить в обіг нові банкноти. Номінал купюр - 200 тисяч, 500 тисяч і 1 млн боліварів.
Про це пише DW.
Банкноти введуть в оборащение з 8 березня. У Центробанку висловили впевненість у тому, що нові купюри задовольнять потреби національної економіки.
200 тисяч боліварів буде дорівнювати 0,11 долара США, 500 тисяч - 0,27 долара і 1 млн - 0,53 долара.
Раніше ЗМІ повідомляли, що друкувати нові банкноти для Венесуели буде російська компанія "Гознак". Однак у Росії це не коментують.
Як відомо, вже майже три роки Венесуела знаходиться в стані важкої соціально-економічної кризи. За підсумками 2018 року інфляція в країні склала 1,7 млн відсотка, а 2019 - більш 9585 відсотків.
Раніше президент країни Мадуро вирішив продавати венесуельську нафту за криптовалюту.
Нагадаємо, інфляція у Венесуелі в річному вираженні, з жовтня 2018-го по вересень 2019 року склала 50100%.