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Венесуела на тлі гіперінфляції вводить в обіг банкноти номіналом 1 млн боліварів

Автор: Инна Собора

Венесуела на тлі гіперінфляції запустить в обіг нові банкноти. Номінал купюр - 200 тисяч, 500 тисяч і 1 млн боліварів.

Про це пише DW.

Банкноти введуть в оборащение з 8 березня. У Центробанку висловили впевненість у тому, що нові купюри задовольнять потреби національної економіки.

200 тисяч боліварів буде дорівнювати 0,11 долара США, 500 тисяч - 0,27 долара і 1 млн - 0,53 долара.

Раніше ЗМІ повідомляли, що друкувати нові банкноти для Венесуели буде російська компанія "Гознак". Однак у Росії це не коментують.

Як відомо, вже майже три роки Венесуела знаходиться в стані важкої соціально-економічної кризи. За підсумками 2018 року інфляція в країні склала 1,7 млн відсотка, а 2019 - більш 9585 відсотків.

Раніше президент країни Мадуро вирішив продавати венесуельську нафту за криптовалюту.

Нагадаємо, інфляція у Венесуелі в річному вираженні, з жовтня 2018-го по вересень 2019 року склала 50100%.

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