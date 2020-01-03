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Мадуро вирішив продавати венесуельську нафту за криптовалюту

Новини » В світі     03.01.2020 - 06:37
Мадуро вирішив продавати венесуельську нафту за криптовалюту
Фото: Ніколас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

За словами Мадуро, введення операцій з криптовалютою стало відповіддю на санкції США

В 2020 році венесуельська нафта буде продаватися за криптовалюту Petro.Про це заявив президент країни Ніколас Мадуро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету El Nacional.

За його словами, за криптовалюту Венесуела вже продає залізо і сталь.

"Ми збираємося продавати венесуельську нафту за Petro. Ми вже продаємо за нього венесуельські залізо і сталь. У нас є підписаний контракт на продаж нафти, сталі, заліза, алюмінію та частини видобутого золота за Petro", - повідомив Мадуро.

Він зазначив, що введення операцій з криптовалютою стало відповіддю на економічні санкції США.

За його словами, впровадження Petro в повсякденний побут жителів Венесуели проходить успішно. Він заявив, що тестові виплати пенсіонерам і державним службовцям у національній криптовалюті дали позитивний ефект.

Каракас запустив криптовалюту Petro в лютому 2018 року для подолання фінансової блокади з боку Сполучених Штатів. Petro побудований на блокчейн-платформі Ethereum. До нього прив'язана нова валюта Венесуели суверенний болівар, який ввели після гіперінфляції колишньої валюти - венесуельського болівара.

Нагадаємо, інфляція у Венесуелі в річному вираженні, з жовтня 2018-го по вересень 2019 року склала 50100%.

В кінці травня 2019 року Центральний банк Венесуели вперше за три роки опублікував доповідь про рівень інфляції в країні. За даними відомства, в 2018 році інфляція в республіці досягла 130 060%.

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