Венесуела частково закрила кордон із Колумбією

У Мадуро перекриття кордону пояснили погрозами з боку Колумбії щодо Венесуели

Власти Венесуэлы решили временно закрыть три моста на границе с Колумбией накануне прибытия со стороны этой страны гуманитарного груза. Об этом сообщила вице-президент Делси Родригес, передает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

Представляющая президента Николаса Мадуро Родригес объяснила такие меры угрозами со стороны Колумбии в отношении Венесуэлы.

"Боливарианское правительство информирует населения о том, что из-за серьезных и незаконных угроз, предпринимаемых правительством Колумбии в отношении суверенитета Венесуэлы, было принято решение на время полностью закрыть мосты имени Симона Боливара, Сантандера и мост Уньон", - написала вице-президент.

Она добавила, что Каракас гарантирует безопасность при пересечении границы как венесуэльцам, так и колумбийцам, а мосты вернутся к работе в штатном режиме после того, как прекратятся "жестокие акты насилия" против Венесуэлы.

Родригес также потребовала от президента Колумбии Ивана Дуке прекратить поддерживать президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон потребовал от военных Венесуэлы разрешить поставки гуманитарной помощи в страну, призвав их выполнить свой долг по защите мирных граждан.