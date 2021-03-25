Венедіктова задекларувала майже 900 тисяч гривень зарплати за минулий рік

В декларації вона вказала паркомісце, дві земельні ділянки на 1500 м. кв., житловий будинок площею 387,5 м. кв. за 2,5 млн гривень, житловий будинок площею 147,8 м. кв.

Генпрокурор має автомобіль Porsche Cayenne 2013. Також вказаний автомобіль HONDA CR-V 2016, який належить її чоловіку Денису Колеснику.

Венедіктова за 2020 рік заробила 884 246 гривень на офіційному місці роботи. ЇЇ чоловік - 608 598 гривень за офіційним місцем працевлаштування. Він працює у Департаменті кіберполіції.

У "Приватбанку" Венедіктова зберігає 7 тисяч гривень, в "Райффайзен банку Аваль" 5 тисяч євро, в "Укрсиббанку" 2 970 гривень. Готівкою Венедіктова зберігає 20 тисяч доларів, 620 тисяч гривень.