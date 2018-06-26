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В Україні проходить друга хвиля обшуків у справі договірних матчів

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 13:19
Фото: ілюстративне фото (pxhere.com)
Фото: ілюстративне фото (pxhere.com)

Обшуки у причетних до договірних матчів проходять в 11 областях

В 11 областях України проходять обшуки у колишніх і діючих футболістів у справі договірних матчів. Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар департаменту захисту Національної економіки поліції України Наталія Калиновська.

"Сьогодні вранці почалося проведення санкціонованих обшуків на території 11 регіонів України. Слідчі дії проводяться у організаторів договірних матчів: колишніх і діючих футболістів, а також осіб, які були задіяні у злочинних схемах", - повідомила Калиновська.

За її словами, на даний час поліція не може повідомити про затриманих.

"В даний час проводяться процесуальні заходи. Тільки після їх завершення можна буде коментувати результати", - додала Калиновська.

Нагадаємо, в травні проходили масові обшуки у організаторів договірних футбольних матчів. Правоохоронці заявляли, що до корупції в українському футболі причетні 67% від усіх професійних клубів країни.

 

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Теги публікації: полиция, обыск, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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