В Україні проходить друга хвиля обшуків у справі договірних матчів

Обшуки у причетних до договірних матчів проходять в 11 областях

В 11 областях України проходять обшуки у колишніх і діючих футболістів у справі договірних матчів. Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар департаменту захисту Національної економіки поліції України Наталія Калиновська.

"Сьогодні вранці почалося проведення санкціонованих обшуків на території 11 регіонів України. Слідчі дії проводяться у організаторів договірних матчів: колишніх і діючих футболістів, а також осіб, які були задіяні у злочинних схемах", - повідомила Калиновська.

За її словами, на даний час поліція не може повідомити про затриманих.

"В даний час проводяться процесуальні заходи. Тільки після їх завершення можна буде коментувати результати", - додала Калиновська.

Нагадаємо, в травні проходили масові обшуки у організаторів договірних футбольних матчів. Правоохоронці заявляли, що до корупції в українському футболі причетні 67% від усіх професійних клубів країни.