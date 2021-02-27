Венедіктова переконана, що Україна поверне більшість коштів у справі ПриватБанку

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова висловила переконання, що Україна зможе повернути більшу частину збитків у справі ПриватБанку. За її словами, процеси тривають "на всіх фронтах"..

Про це вона розповіла в ефірі ток-шоу "Свобода Слова Савіка Шустера".

"Може, це буде не так швидко, як нам усім хочеться. Може буде не вся сума, яку ми зазначаємо - 5,5 мільярдів - але більша частина стовідсотково повернеться. А, може, потім після компенсації в господарських і цивільних судах ми повернемо й решту ще й з компенсацією держави", - сказала генпрокурор.

Венедіктова додала, що процеси йдуть і в кримінальній юстиції, і в господарських судах.

Нагадаємо, в середу Вищий антикорупційний суд обрав екс-першому заступникові голови правління ПриватБанку Володимиру Яценку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Альтернативою утримання під вартою суд визначив заставу в розмірі 52 мільйонів 210 тисяч гривень. На наступний день він вийшов, використавши цю можливість.

Також на цьому тижні Володимира Яценка українські правоохоронці буквально зняли з чартерного рейсу, коли він вже летів з Дніпра в Відень. Але літак розгорнули, посадили в Борисполі, після чого стало відомо про те, що Яценку готували підозру.

У свіжому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" гості студії, серед яких Ірина Венедіктова, Олексій Данілов, Роман Сініцин та інші, обговорили найцікавіші для українців питання. Зокрема, спробували дати відповідь на питання: Сергій Стерненко - активіст чи злочинець? А також затронули тему скандалу з топменеджерами "ПриватБанку" і поговорили про санкційні списки в Україні.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера"

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу показали, як в Україні підробляють довідки про негативні результати тестування на COVID-19.



Також українцям розповіли, як зміняться штрафи за порушення правил дорожнього руху.



Крім того, секретар РНБО України Олексій Данілов розповів деталі розслідування, унаслідок якого були введені санкції проти Віктора Медведчука, його дружини, шістьох осіб та 19 компаній.



А ще Данілов прокоментував придбання телеканалу "Прямий" Петром Порошенком.



У тому ж випуску заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко прокоментував ситуацію з різким зростанням кількості хворих на COVID-19 в Івано-Франківській області.