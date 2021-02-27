Венедиктова убеждена, что Украина вернет большую часть средств в деле ПриватБанка

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выразила убеждение, что Украина сможет вернуть большую часть убытков в деле ПриватБанка. По ее словам, процессы продолжаются "на всех фронтах".

Об этом она рассказала в эфире ток-шоу "Свобода Слова Савика Шустера".

"Может, это будет не так быстро, как нам всем хочется. Может будет не вся сумма, которую мы отмечаем - 5,5 миллиардов - но большая часть стопроцентно вернется. А, может, потом после компенсации в хозяйственных и гражданских судах мы вернем и остальные еще и с компенсацией государства", - сказала генпрокурор.

Венедиктова добавила, что процессы идут и в уголовной юстиции, и в хозяйственных судах.

Напомним, в среду Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому заместителю председателя правления Приватбанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей. Альтернативой содержанию под стражей суд определил залог в размере 52 миллионов 210 тысяч гривен. На следующий день он вышел, использовав эту возможность.

Также на этой неделе Владимира Яценко украинские правоохранители буквально сняли с чартерного рейса, когда он уже летел из Днепра в Вену. Но самолет развернули, посадили в Борисполе, после чего стало известно о том, что Яценко готовили подозрение.

В свежем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости студии, среди которых Ирина Венедиктова, Алексей Данилов, Роман Синицын и другие, обсудили наиболее интересные для украинцев вопросы.

В частности, попытались дать ответ на вопрос: Сергей Стерненко - активист или преступник? А также затронули тему скандала с топменеджерами "ПриватБанка" и поговорили про санкционные списки в Украине.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера"

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу показали, как в Украине подделывают справки про отрицательные результаты тестирования на COVID-19.



Также украинцам рассказали, как изменятся штрафы за нарушения правил дорожного движения.



Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал детали расследования, в результате которого были введены санкции против Виктора Медведчука, его жены, шестерых лиц и 19 компаний.



А еще Данилов прокомментировал приобретения телеканала "Прямой" Петром Порошенко.



В том же выпуске заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал ситуацию с резким ростом количества больных COVID-19 в Ивано-Франковской области.