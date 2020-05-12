Венедіктова згортає реформування прокуратури, - Atlantic Council

Фото: Ірина Венедіктова (РБК-Україна)

Експерт Atlantic Council наголошує, що скоро може початись переслідування Уляни Супрун

Президент Володимир Зеленський повернув в українську політику погані старі методи, а його призначенці згортають проєвропейські реформи. Про це йдеться у статті Мелінди Гарінг, заступниці директора Євразійського центру Атлантичної Ради (Atlantic Council), передає РБК-Україна.

Гарінг, зокрема, зазначає, що політична соратниця Володимира Зеленського Ірина Венедіктова, яка ніколи не була прокурором, призначена на посаду генпрокурора, почала згортати реформування органів прокуратури.

"Він замінив Руслана Рябошапку на Ірину Венедіктову, політичну приятельку, яка ніколи не була прокурором. І результати були передбачуваними: Венедіктова, схоже, відмовляється від реформи прокуратури. Вона скасувала деякі звільнення Рябошапки та заблокувала участь іноземних партнерів і громадянського суспільства в перевірці прокурорів. Центр із протидії корупції заявив, що її рішення означає, що "…представники громадянського суспільства та іноземні партнери не матимуть жодного впливу на ухвалення рішень", - написала Гарінг.

Після Рябошапки Зеленський звільнив керівників податкової та митної служб, "які мають гарну репутацію на Заході за їхню чесність, порядність і компетентність", йдеться у статті.

Гарінг також повідомляє, що за отриманою інформацією може початись переслідування Уляни Супрун, яка намагалась реформувати систему охорони здоров’я в Україні.

"Ми отримали достовірний звіт про те, що може бути розпочато розслідування стосовно лікарки Уляни Супрун, яка чудово виконувала обов'язки в. о. міністра охорони здоров'я і спробувала реформувати хитку систему охорони здоров'я України. Будь-яке переслідування Супрун або її чоловіка, як громадян США, більше ніж здивувало б Вашингтон і Європу", - додає Гарінг.

Експерт центру також закликала Захід чітко висловлюватися щодо ситуації, що склалась в Україні та уважніше спостерігати за подіями в Києві.

Нагадаємо, на початку травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завела кримінальну справу на колишнього генпрокурора Руслана Рябошапку.

Перед звільненням з посади генпрокурора Рябошапка прямо звинувачував Вищий антикорупційний суд у відсутності швидких результатів в боротьбі з топ-корупцією.