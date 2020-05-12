ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Венедіктова згортає реформування прокуратури, - Atlantic Council

Новини » Політика     12.05.2020 - 21:46
Венедіктова згортає реформування прокуратури, - Atlantic Council
Фото: Ірина Венедіктова (РБК-Україна)

Експерт Atlantic Council наголошує, що скоро може початись переслідування Уляни Супрун

Президент Володимир Зеленський повернув в українську політику погані старі методи, а його призначенці згортають проєвропейські реформи. Про це йдеться у статті Мелінди Гарінг, заступниці директора Євразійського центру Атлантичної Ради (Atlantic Council), передає РБК-Україна.

Гарінг, зокрема, зазначає, що політична соратниця Володимира Зеленського Ірина Венедіктова, яка ніколи не була прокурором, призначена на посаду генпрокурора, почала згортати реформування органів прокуратури.

"Він замінив Руслана Рябошапку на Ірину Венедіктову, політичну приятельку, яка ніколи не була прокурором. І результати були передбачуваними: Венедіктова, схоже, відмовляється від реформи прокуратури. Вона скасувала деякі звільнення Рябошапки та заблокувала участь іноземних партнерів і громадянського суспільства в перевірці прокурорів. Центр із протидії корупції заявив, що її рішення означає, що "…представники громадянського суспільства та іноземні партнери не матимуть жодного впливу на ухвалення рішень", - написала Гарінг.

Після Рябошапки Зеленський звільнив керівників податкової та митної служб, "які мають гарну репутацію на Заході за їхню чесність, порядність і компетентність", йдеться у статті.

Гарінг також повідомляє, що за отриманою інформацією може початись переслідування Уляни Супрун, яка намагалась реформувати систему охорони здоров’я в Україні.

"Ми отримали достовірний звіт про те, що може бути розпочато розслідування стосовно лікарки Уляни Супрун, яка чудово виконувала обов'язки в. о. міністра охорони здоров'я і спробувала реформувати хитку систему охорони здоров'я України. Будь-яке переслідування Супрун або її чоловіка, як громадян США, більше ніж здивувало б Вашингтон і Європу", - додає Гарінг.

Експерт центру також закликала Захід чітко висловлюватися щодо ситуації, що склалась в Україні та уважніше спостерігати за подіями в Києві.

Нагадаємо, на початку травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завела кримінальну справу на колишнього генпрокурора Руслана Рябошапку.

Перед звільненням з посади генпрокурора Рябошапка прямо звинувачував Вищий антикорупційний суд у відсутності швидких результатів в боротьбі з топ-корупцією.

Теги Новини України Ірина ВенедіктоваВолодимир Зеленськийреформи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся