Венедіктова перепідпорядкувала собі "департамент війни"

Цим наказом від 30 червня генпрокурор залишає за собою Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, які вчинили в умовах збройного конфлікту. На ньому стоїть підпис в.о. генпрокурора Максима Якубовського, якому департамент передали за день до цього.

Напередодні з'явилася інформація про те, що Якубовський буде займатися питаннями "департаменту війни", який в тому числі розслідує справу організації "Український вибір" нардепа Віктора Медведчука. Справа в тому, що Якубовський з 2012 до 2014 року працював в експертному центрі при "Українському виборі" і у нього міг бути конфлікт інтересів.