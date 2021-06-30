СБУ завершила розслідування справ проти двох соратників Медведчука

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) завершили досудове розслідування у справах щодо двох керівників громадського руху "Український вибір". Їх підозрюють в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Cлідчі СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора завершили досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо двох керівників громадського руху "Український вибір". Їх підозрюють в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваними є керівники ініціативних груп громадського руху "Український вибір", які діяли в Севастополі. А саме - Комелов І.М. та Синявський О.В.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ вказаного НЗФ, інший був керівником окремого підрозділу "самооборони" - "Слов’янський щит".

"Вказані громадяни України виконували протиправні накази "ватажків" зазначеного формування, а також брали активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму на території півострова Крим у березні 2014 року", - розповіли в СБУ.

Встановлено, що за вказану злочинну діяльність представники держави-окупанта нагородили підозрюваних відомчими медалями "За повернення Криму".

Наразі обвинувальні акти щодо зазначених осіб за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. 111 (державна зрада), ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України, скеровані до суду.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15-ти років.