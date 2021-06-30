ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

СБУ завершила розслідування справ проти двох соратників Медведчука

Новость на русском →
Україна, Середа 30 червня 2021 18:15
СБУ завершила розслідування справ проти двох соратників Медведчука Фото: СБУ завершила розслідування справ проти двох соратників Медведчука (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Слідчі Служби безпеки України (СБУ) завершили досудове розслідування у справах щодо двох керівників громадського руху "Український вибір". Їх підозрюють в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Cлідчі СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора завершили досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо двох керівників громадського руху "Український вибір". Їх підозрюють в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваними є керівники ініціативних груп громадського руху "Український вибір", які діяли в Севастополі. А саме - Комелов І.М. та Синявський О.В.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ вказаного НЗФ, інший був керівником окремого підрозділу "самооборони" - "Слов’янський щит".

"Вказані громадяни України виконували протиправні накази "ватажків" зазначеного формування, а також брали активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму на території півострова Крим у березні 2014 року", - розповіли в СБУ.

Встановлено, що за вказану злочинну діяльність представники держави-окупанта нагородили підозрюваних відомчими медалями "За повернення Криму".

Наразі обвинувальні акти щодо зазначених осіб за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. 111 (державна зрада), ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України, скеровані до суду.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15-ти років.

Нагадаємо, у травні Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Віктору Медведчуку, відправивши його під цілодобовий домашній арешт. Офіс генпрокурора буде просити продовжити домашній арешт політика.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України
NEWS
Кулеба: українці та росіяни - два різних народи
Кулеба: українці та росіяни - два різних народи
DAILY
Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі