Венедіктова пояснила, чому призначила радниками прокурорів, які не пройшли атестацію

Фото: Ірина Венедіктова (РБК-Україна)

Йдеться про екс-прокурорів Олександра Ватутіна, Вадима Приймачка, Миколу Тридуба, Ігоря Коваля та Ігоря Процюка

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не бачить проблем у тому, що п’ятеро з 10 її штатних радників - колишні прокурори, які не пройшли атестацію. Про це вона заявила в інтерв’ю hromadske.

За словами Венедіктової, вони достатньо кваліфіковані, щоб бути радниками.

"Радники ж не повертаються в прокуратуру. Це комісія так визнала (що вони не повинні працювати в прокуратурі, - ред.), а я вважаю, що вони достатньо кваліфіковані для мене і як до радників я прислухаюся до їхньої думки", - сказала вона.

Генпрокурор зазначила, що радник і прокурор це різні речі, бо останній має процесуальний статус.

"Я не буду нікому давати оцінку, я буду обирати радників собі сама і вважаю, що певну інформацію, яку я маю знати від цих людей в силу того, що в них великий досвід роботи. Не бачу тут проблем", - сказала вона.

Зазначимо, що йдеться про колишніх прокурорів Олександра Ватутіна, Вадима Приймачка, Миколу Тридуба, Ігоря Коваля та Ігоря Процюка.

Нагадаємо, раніше генеральному прокурору України Ірині Венедіктовій розповіли про зловживання прокурора Руслана Карпалюка, якого вона нещодавно призначила на посаду радника.

Також РБК-Україна писало, що генеральний прокурор Ірина Венедиктова призначила двох нових заступників і перерозподілила обов'язки між усіма ними.