Генпрокурор Венедіктова відреагувала на протести активістів під домом

Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

Венедіктова обурилась пікетом, заявивши, що у справі Гандзюк вже зібрано матеріалів на 55 томів

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова відреагувала на акцію протесту під своїм домом активістів ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк". Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, вона обурилася через те, що учасники акції "налякали пенсіонерів" своїм протестом. Генпрокурор заявила, що в Україні досить багато було зроблено для реформування прокуратури і судової системи. Також Венедіктова перерахувала інші напрацювання, зокрема і по справі убивства радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

"Орган досудового розслідування, відреформована прокуратура і відреформований суд... 2 роки розслідування, кількість слідчих і прокурорів... 55 томів справи", - написала генпрокурор.

Наостанок вона додала, що вже почався процес ознайомлення з матеріалами слідства.

Фото: протести під домом Венедиктової (facebook.com/hardbride)

Активісти ж зазначають, що справа Ганздюк розвалиться у суді, оскільки один із головних фігурантів злочину, Левін, відмовився від дачі показань і проведення з ним слідчих дій.

Нагадаємо, ввечері 27 квітня близько сотні людей прийшли до Офісу президента з вимогою не передавати до суду справу про вбивство активістки Катерини Гандзюк до того моменту, як у підозрюваних будуть відібрані покази. Згодом активісти вирушили до будинку генпрокурора Ірини Венедіктової.

Крім того, учасники мітингу вимагали звільнити Венедіктову, яка, на їхню думку, навмисно саботувала розслідування справи.

Зокрема, Служба безпеки України повідомила про завершення досудове розслідування вбивства Гандзюк. За версією СБУ, колишній керівник Херсонської облради Владислав Мангер за попередньою змовою з помічником-консультантом депутата цієї ж ради Олексієм Левіним організували нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, які призвели до її смерті.