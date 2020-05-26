Венедиктова звинувачує САП в порушеннях і обіцяє розібратися

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у численних порушеннях. Генпрокурор пообіцяла відреагувати на таку роботу САП.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За словами Венедиктової, в актуальних та резонансних процесах прокурори САП по 2, 3, а іноді і 4 роки не можуть повідомити чиновникам про підозру і завершити слідство.

"Вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень показало численні порушення і неналежне виконання службових обов'язків керівництвом і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - повідомила генпрокурор.

Вона зазначила, що такі системні прорахунки в роботі прокурорів САП свідчать про споглядальну позицію і повній відсутності адекватних заходів з боку керівництва цієї прокуратури.

"...Така безпорадність не може більше залишатися без реагування генерального прокурора. Я просто не маю права підвести очікування громадян України, президента і моїх колишніх колег по роботі в парламенті. І не підведу", - зазначила Венедиктова.

У лютому РБК-Україна писало, що керівник САП Назар Холодницький не буде триматися за свою посаду і готовий піти після завершення повноважень, 30 листопада.

Також повідомлялося, що у лютому завершився перший етап конкурсного відбору прокурорів САП, на одне місце претендують 59 кандидатів.