Венедіктова призначила нового прокурора Києва

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури міста Києва нового керівника. Ним став Олег Кіпер, який раніше обіймав посаду заступника прокурора.

Про це РБК-Україна сказала речник прокуратури Києва Надія Максимець.

Венедіктова зазначила, що очікує від нового керівника столичної прокуратури ефективної і злагодженої роботи.

"Завдань багато, але сподіваюся, що колектив столичної прокуратури, працюючи єдиною командою, забезпечить їх ефективне виконання, а результати будуть відповідати запитам суспільства", - зазначила генпрокурор.

У свою чергу, Кіпер подякував за довіру і запевнив, що докладе максимум зусиль для ефективного виконання поставлених завдань.

Олег Кіпер почав працювати в органах прокуратури у 2001 році. Обіймав різні посади - від слідчого прокуратури до заступника начальника управління - начальника відділу Генеральної прокуратури України.

Кіпер був звільнений по люстрації, але у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав звільнення незаконним і зобов'язав відновити екс-прокурора.

9 червня 2020 року наказом Генерального прокурора Кіпер був знову призначений на посаду заступника прокурора Києва, йому виплатили 800 тисяч гривень компенсації.