Венедіктова про справу Шеремета: через два місяці ми побачимо якийсь результат

Через два місяці ми побачимо якийсь результат по справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це розповіла генеральний прокурор Ірина Венедіктова в інтерв'ю "Українській правді".

Венедіктова зазначила, що справа складна і її заступник займається цим напрямком.

"Я думаю, що видно кінець. І оці два місяці, які були надані додатково… Я вважаю, що через два місяці ми побачимо якийсь результат. Сподобається він нам, чи не сподобається. Але це вже буде результат", - зазначила вона.

За її словами, не треба було робити такого гучного брифінгу до тих пір, поки реально справа не вийшла із суду.

"Можна я зараз скажу просто як людина? Мені здається, що не треба було робити такого гучного брифінгу до тих пір, поки реально справа не вийшла із суду. Тому у громадянського суспільства зіпсоване сприйняття цієї справи. Як і що воно буде - будемо бачити", - повідомила вона.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора на прохання слідчих поліції продовжив строки досудового розслідування у справі вбивства журналіста Павла Шеремета до 12 червня 2020 року.

Зокрема, слідство продовжує процес розсекречення матеріалів більше 500 негласних розшукових дій у справі про вбивстві журналіста Павла Шеремета.