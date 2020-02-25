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Слідству необхідні додаткові докази по справі Шеремета, - Рябошапка

Новини » Суспільство     25.02.2020 - 20:41
Слідству необхідні додаткові докази по справі Шеремета, - Рябошапка
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Підозри фігурантам справи генпрокурор вважає обґрунтованими

Для передачі до суду матеріалів справи про вбивстві журналіста Павла Шеремета на даний момент зібрано недостатня кількість доказів. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, підозри фігурантам справи Шеремета є обґрунтованими, однак для передачі в суд необхідно зібрати додаткові докази.

"Підозри якісні. Доказів для того, щоб почати кримінальне переслідування було досить на той момент. Це означає, що кримінальне переслідування осіб було розпочато на підставі достатнього обсягу доказів. Підозри визнані судом обґрунтованими. І не один раз. Зараз, щоб передати справу до суду, а це наступний етап, необхідно зібрати додаткову кількість доказів. Зараз слідство саме цим займається", - заявив Рябошапка.

Нагадаємо, в грудні підозра у вбивстві Шеремета повідомили Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, а також Яні Дугарь.

Раніше Рябошапка заявив, що прокурори у справі про вбивство Павла Шеремета доручили слідчим Нацполиции перевірити версії невинності фігурантів, про які заявляли їхні адвокати.

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Новини України Павло ШереметРуслан Рябошапка
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