У Відні стартує зимова сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ

Зимова сесія триватиме протягом двох днів

В Вене (Австрия) сегодня, 21 февраля 2019 года, стартует 18-я зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

Сообщается, что зимняя сессия пройдет 21-22 февраля в конгресс-центре Хофбург. В рамках сессии выступят президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка, глава ПА ОБСЕ Георгий Церетели, действующий глава ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак и генсек организации Томас Гремингер.

Также сообщается, что на заседаниях комитетов выслушают представителей правительств стран ОБСЕ и обсудят вопросы, связанные с политикой и безопасностью, экономикой и окружающей средой, а также гуманитарные вопросы.

На заключительном совместном заседании генеральных комитетов представят доклады спецпредставителей ПА ОБСЕ по миграции и противодействию терроризму. Руководители недавних миссий по наблюдению за выборами в Боснии и Герцеговине, Грузии, США и Армении также выступят с докладами.

Напомним, ранее глава ОБСЕ Мирослав Лайчак выразил сожаление в связи с недопуском наблюдателей из России к выборам в Украине.

Отметим, в Верховной раде заявили о рекордном количестве наблюдателей на выборах.