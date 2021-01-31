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У Відні пройшов протест проти карантину, поліція затримувала учасників

Відень, Неділя 31 січня 2021 21:34
У Відні пройшов протест проти карантину, поліція затримувала учасників
Фото: протести у Відні (orf.at)
Автор: Роман Тверденко

У Відні пройшли протести проти жорстких карантинних обмежень. В центрі міста, незважаючи на заборону зібралися понад 5 тисяч чоловік.

Про це повідомляє ORF.

Людей на мітинги вивели представники правих партій. Учасники акцій, в більшості, не дотримувалися вимоги карантину, зокрема стосовно наявності маски на обличчі. Багато з них агресивно поводилися відносно поліції, тисяча співробітників якої контролювали порядок під час акції, і цих людей затримували.

Відомо, що спочатку влада не дозволила проведення низки протестів у ці вихідні, включаючи і акцію, яка все ж відбулася.

Її організувала австрійська Партія свободи. Її представники вважають жорсткі карантинні обмеження частиною "коронавірусного божевілля" і регулярно публікують суперечливі заяви щодо різних речей, включаючи вакцинацію від коронавірусу.

В Австрії діє третій локдаун ще з 26 грудня у зв'язку з високою захворюваністю коронавірусом. В рамках обмежень магазини з товарами не першої необхідності і ряд бізнесів змушені були закритися на період посилення заходів.

Нагадаємо, сьогодні парламент Ізраїлю подвоїв штрафи за порушення вимог локдауна. Тепер порушники ризикують заплатити 10 тисяч шекелів (близько 86 тисяч гривень).

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