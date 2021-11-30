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У Відні почалися переговори щодо відновлення ядерної угоди з Іраном

Автор: Анна Полисученко

Іран і світові держави-учасники ядерної угоди 2015 року почали переговори у Відні щодо відновлення угоди. За президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aljazeera.

Повідомлення були передані американським представникам, оскільки Іран знову відмовився вести прямі переговори через те, що США більше не є учасниками угоди.

Головний координатор переговорів від ЄС Енріке Мора сказав, що робоча група з санкцій, сформована в ході попереднього раунду переговорів у квітні, відновить свою діяльність з вівторка, а робоча група з ядерної енергії - днем пізніше. Після зустрічі Мора зазначив, що "позитивно ставиться до того, що бачив сьогодні".

Переговори є продовженням шести раундів переговорів, призупинених у червні, щоб дозволити президенту Ірану Ібрагіму Раїсі сформувати свою адміністрацію.

Раніше ми писали, що Ізраїль стурбований відновленням переговорів щодо ядерної угоди між Іраном і США.

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ІранЯдерна угода