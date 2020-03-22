Вельможний повідомив, що його тест на коронавірус негативний

Народний депутат з групи "Довіра" Сергій Вельможний повідомив, що тест на коронавірус показав негативний результат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сергія Вельможного.

Він підтвердив, що 21 березня з симптомами, схожими на вірус COVID-19 його госпіталізували разом із сином.

"Перший тест на коронавірус показав негативний результат. Найближчим часом тест проведуть повторно. Зараз перебуваємо у інфекційному відділенні Олександрівської лікарні, де пройдемо обстеження", - написав нардеп.

Нагадаємо, ввечері 21 березня стало відомо, що зараження коронавірусом підтвердили у народного депутата з групи "Довіра" Сергія Вельможного.

Згодом повідомлялося, що Комітет охорони здоров’я по напрацюванню законопроекту по запобіганню Covid-19 у Верховній раді йде на карантин у зв'язку з тим, що Сергій Вельможний був присутній на робочих групах комітету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зараженого коронавірусом народного депутата Сергія Шахова госпіталізували до інфекційного відділення Олександрівської лікарні в Києві. Шахов розповів, що у нього виявили незначну пневмонію.