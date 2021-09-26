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В Швейцарії на референдумі підтримали розширення прав у ЛГБТ-шлюбах

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Неділя 26 вересня 2021 20:59
В Швейцарії на референдумі підтримали розширення прав у ЛГБТ-шлюбах Фото: в Швейцарії можуть розшитири права ЛГБТ-пар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Швейцарії провели референдум щодо розширення юридичних прав для одностатевих партнерів. ЛГБТ-пари зможуть мати дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

На референдумі підтримали можливість одностатевим парам усиновити дітей, а парам-лесбійкам народжувати дітей шляхом донорства сперми. "За" висловилися 60% швейцарських виборців.

Водночас, напередодні голосування церковні групи та консервативні політичні партії виступили проти цієї ідеї, заявивши, що вона підірве інститут традиційної сім’ї.

Після проведення референдуму розширення юридичних прав у ЛГБТ-шлюбах має підтримати уряд та внести зміни до законодавства.

За останні 20 років більшість країн Західної Європи визнали одностатеві шлюби, але у Швейцарії багато важливих рішень приймаються на загальнонаціональному голосуванні. Це сповільнює прийняття суспільних змін.

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Швейцария ЛГБТ
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