В Швейцарії на референдумі підтримали розширення прав у ЛГБТ-шлюбах

У Швейцарії провели референдум щодо розширення юридичних прав для одностатевих партнерів. ЛГБТ-пари зможуть мати дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

На референдумі підтримали можливість одностатевим парам усиновити дітей, а парам-лесбійкам народжувати дітей шляхом донорства сперми. "За" висловилися 60% швейцарських виборців.

Водночас, напередодні голосування церковні групи та консервативні політичні партії виступили проти цієї ідеї, заявивши, що вона підірве інститут традиційної сім’ї.

Після проведення референдуму розширення юридичних прав у ЛГБТ-шлюбах має підтримати уряд та внести зміни до законодавства.

За останні 20 років більшість країн Західної Європи визнали одностатеві шлюби, але у Швейцарії багато важливих рішень приймаються на загальнонаціональному голосуванні. Це сповільнює прийняття суспільних змін.