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В Украине будет действовать один номер для оказания экстренной помощи. Куда звонить

Новина українською →
Украина, Вторник 04 апреля 2023 18:39
В Украине будет действовать один номер для оказания экстренной помощи. Куда звонить Фото: в Украине будет действовать один номер для оказания экстренной помощи (freepik)
Автор: Наталья Кава

Кабинет Министров Украины поручил Министерству внутренних дел внедрить и обеспечить функционирование и развитие системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

Как отметили в ведомстве, МВД должно ввести номер 112 и обеспечить его функционирование в системе экстренной помощи населению. МВД необходимо будет контролировать управление системой в режиме повседневного функционирования, осуществление обработки геномной информации человека и обеспечение функционирования электронного реестра геномной информации человека.

"Определены информационно-коммуникационная система 112 и электронный реестр геномной информации человека как функциональные подсистемы единой информационной системы МВД", - сказано в сообщении.

Напомним, номер 112 должен заменить экстренные коммуникации по телефонным номерам 101, 102, 103, 104. Он обеспечит онлайн-доступ к соответствующим фактическим данным с результатами фиксации техническими средствами общественных мест и метаданных к ним.

Напомним, в начале сентября 2022 года Верховная рада приняла закон о системе экстренной помощи населению по единому номеру 112.

В МВД заявляли, что систему экстренной помощи населению по единственному телефонному номеру 112 планируется запустить до конца 2022 года в пилотном формате в Киеве и Киевской области.

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