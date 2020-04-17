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Великобританія вважає за необхідне вивчити походження коронавірусу

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 13:30
Великобританія вважає за необхідне вивчити походження коронавірусу
Фото: Домінік Рааб (flickr.com)

Походження коронавірусу повинно бути підтверджено науково

Тимчасово виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Великобританії, міністр закордонних справ королівства Домінік Рааб заявив про необхідність детального вивчення походження коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє DailyMail.

За його словами, необхідно отримати наукові докази походження вірусу, який стався китайській провінції Ухань.

"Я думаю, що абсолютно необхідно дуже, дуже глибоке занурення після подій, які відбулися, в тому числі про спалах вірусу, і я не думаю, що ми можемо відступити, це має бути обумовлено наукою", - сказав Рааб.

Раніше РБК-Україна писало, що Рааб заявив, що після завершення пандемії коронавірусу, Великобританія не зможе вести "звичайний бізнес" з Китаєм. Також він закликав Китай дати відповідь щодо походження COVID-19, і чому вірус не був вчасно зупинений.

Також повідомлялося, що розвідувальні служби США перевіряють версію про поширенні коронавірусу COVID-19 з лабораторії в китайському Ухані. Америка не вважає, що вірус був пов'язаний з дослідженнями біологічної зброї.

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