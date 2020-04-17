ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Британія не бачить можливості вести "звичайний бізнес" з Китаєм після пандемії COVID-19

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 13:15
Британія не бачить можливості вести "звичайний бізнес" з Китаєм після пандемії COVID-19
Фото: Домінік Рааб (Facebook.com/DominicRaabMP)

Британія вимагає від Китаю відповіді щодо походження COVID-19

Уряд Великобританії вважає, що спалах пандемії коронавірусу, який пішов з Китаю, вплине на ділові стосунки між країнами. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Британії, міністр закордонних справ Домінік Рааб, передає DailyMail.

За його словами, китайський уряд має дати відповідь щодо походження коронавіруса, а також, чому поширення вірусу не було зупинено.

"Немає ніяких сумнівів у тому, що у нас не може бути бізнесу, як зазвичай, після цієї кризи, і ми повинні будемо задати важкі питання про те, як це сталося і чому це не могли зупинити раніше", - повідомив Рааб.

Нагадаємо, вчора ввечері британський уряд ухвалив рішення про продовження карантинних заходів на три тижні, введених за пандемії коронавіруса. Станом на вечір 16 квітня в країні було зафіксовано понад 13 тисяч летальних випадків від коронавіруса.

Відзначимо, на даний момент Рааб виконує обов'язки прем'єр-міністра Великобританії у зв'язку з захворюванням коронавірусом чинного прем'єра Бориса Джонсона. Лідер уряду був переведений в реанімацію 6 квітня, однак 12 числа його стан покращився, і Джонсон був виписаний з лікарні.

Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус Лукашенко запропонував відновити навчальний процес у школах Білорусі
Новини України ВеликобританияКитайКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся