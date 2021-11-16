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США планують дипломатичний бойкот Олімпійських ігор у Пекіні, - Washington Post

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Вашингтон, Вівторок 16 листопада 2021 17:57
США планують дипломатичний бойкот Олімпійських ігор у Пекіні, - Washington Post Фото: Олімпіаду - 2022 у Пекіні США планують бойкотувати на дипломатичному рівні (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США планують бойкотувати зимові Олімпійські ігри в Пекіні, які пройдуть в лютому 2022 року, на дипломатичному рівні. Очікується, що в Китай не прилетять ні американський президент Джо Байден, ні будь-які інші офіційні особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даними джерел видання, очікується, що Білий дім оголосить про дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні найближчим часом. Співрозмовники зазначають, що на іграх не будуть ні Джо Байден, ні інші офіційні особи уряду США.

За даними газети, дипломатичний бойкот зимових Олімпійських ігор у Китаї має відреагувати на порушення прав людини китайською владою без шкоди для американських спортсменів.

Білий дім та Держдепартамент відмовилися прокоментувати цю інформацію.

Нагадаємо, напередодні відбулася віртуальна зустріч Байдена із китайським лідером Сі Цзіньпіном. У ході бесіди йшлося про права людини та питання безпеки.

Зазначимо, наприкінці жовтня група американських сенаторів запропонувала бойкотувати Олімпіаду у Пекіні.

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