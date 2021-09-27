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Британія залучить армію для доставки палива на АЗС. У країні не вистачає водіїв

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Лондон, Понеділок 27 вересня 2021 14:26
Британія залучить армію для доставки палива на АЗС. У країні не вистачає водіїв Фото: на АЗС у Британії дефіцит палива (Tom Dulat/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Великобританія має намір залучити армію для боротьби з дефіцитом палива на АЗС, який утворився через брак водіїв для його доставки в цистернах. Прем'єр-міністр Борис Джонсон має сьогодні зробити відповідне оголошення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Видання пише, що після виходу Британії з Євросоюзу багато водіїв-далекобійників, які були мігрантами, не повернулися до країни, а своїх громадян виявилося недостатньо. На цьому тлі вже тривалий час триває дефіцит палива на АЗС, що викликає паніку у автомобілістів. Вони, зокрема, шикуються в черги на заправках.

Як заявив міністр підприємництва, енергетики і промисловості Квасі Квартенг, бензину в країні достатньо, але проблема залишається в тому, хто його буде доставляти до заправних станцій.

Він також пообіцяв, що напередодні Різдва багатьом водіям-мігрантам дадуть тимчасові візи.

Видання пише, що на сьогодні простоює до 90% автозаправних станцій. Передбачається, що залучення військових водіїв не вирішить проблему повністю, оскільки у них немає необхідних навичок, в тому числі, заправляти бензоколонки.

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АЗС Великобританія Борис Джонсон
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