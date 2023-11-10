В Британии настоящее село превратили в полигон для тренировки ВСУ: подробности

В Великобритании на полигоне, созданном из настоящей деревни, украинских новобранцев обучают боям в городских условиях. Инструкторы из Норвегии проводят обучение в рамках многонациональной операции "Интерфлекс".

На полигоне есть всё, с чем военные могут столкнуться на передовой.

"На территории есть настоящие жилые дома, гостиницы, участок железной дороги, канализация - с такими объектами военные могут сталкиваться во время боевых действий на украинской передовой.", - заявили в Генштабе.

Фото: в Великобритании настоящее село превратили в военный полигон (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На полигоне построили искусственные дома и разместили старую военную технику. Во время тренировок технику иногда поджигают, чтобы создать обстановку, приближенную к реальным боевым действиям.

"Некоторые районы были доработаны, поставив искусственные дома. Кроме того, по селу в некоторых местах размещена старая ржавая военная техника, которую во время тренировок иногда поджигают, чтобы ситуация на тренировочном участке напоминала условия украинских прифронтовых сел", - сказали военные.

Фото: в Великобритании настоящее село превратили в военный полигон (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Помощь Британии Украине

Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс сказал, что страна предоставит Украине больше военной помощи и объединит союзников, чтобы дать все нужное для победы в войне.

Также Шаппс на заседании "Рамштайн" в начале октября объявил о новом пакете военной помощи Украине. Пакет оценивается в 123 млн долларов.