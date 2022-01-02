У Британії припустили, що за кібератакою на Академію Міноборони стоять Росія і Китай

Маршал авіації Едвард Стрінгер, який очолював академію Міністерства оборони Великобританії, припустив, що за кібератакою стоять Китай і Росія. Хакери здійснили злом мереж у березні 2021 року.

При цьому він додав, що "складний" злом, виявлений в березні минулого року, змусив академію оборони прискорити реалізацію планів з перебудови всієї мережі і підвищення її стійкості.

"Напад на академічну установу є ознакою того, що лінія фронту в сучасній війні може перебувати де завгодно. Наслідки для операцій були значними, але потім з ними можна було впоратися. Але тільки керованими, тому що ваші люди неймовірно старанно працюють, щоб підтримувати роботу і знаходити резервні методики", - заявив офіцер.

За його словами, IT-персоналу довелося "знайти резервні способи використання звичайного Інтернету, щоб підтримувати курси, що нам вдалося зробити - але не так спритно, як раніше, це було б справедливо".

Офіцер заявив, що не знає, хто несе відповідальність - злочинці або ворожа держава, але основне занепокоєння викликав той факт, що хакери намагалися використовувати академію оборони в якості "чорного ходу" для проникнення в набагато більш секретні частини IT-систем Міноборони.

Відповідаючи на запитання, чи вдалося кібершпигунам досягти успіху, маршал авіації Стрінгер сказав: "Ні, я був абсолютно впевнений... що не було ніяких інших порушень, крім академії оборони".