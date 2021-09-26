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Армія Ізраїлю влаштувала облаву на ХАМАС. У сутичках загинули кілька осіб

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Неділя 26 вересня 2021 12:17
Армія Ізраїлю влаштувала облаву на ХАМАС. У сутичках загинули кілька осіб Фото: ізраїльські військові (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Армія оборони Ізраїлю влаштувала облаву на бойовиків ХАМАС на Західному березі Йордану. В ході спецоперації бойовики чинили опір, в зіткненнях загинули п'ятеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Повідомляється, що сили безпеки в ніч на 26 вересня провели спецоперацію з арешту бойовиків ХАМАС в п'яти точках Західного берега. Метою арештів був осередок, який, даними ізраїльської розвідки, готував атаку на території Ізраїлю.

В результаті зіткнень під час облави ізраїльські військові ліквідували п'ятьох бойовиків. За словами спікера Армії оборони Рана Кохава, поки неясно, чи здійснить ХАМАС у відповідь на загибель своїх людей ракетні обстріли Ізраїлю.

Також відомо, що двоє ізраїльських військових отримали поранення.

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