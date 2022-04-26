Великобританія скасувала всі мита на товари з України

Великобританія сьогодні оголосила про нові заходи з підтримки України, скасувавши всі мита, що підпадають під дію існуючих торгових відносин між Британією і Україною, і наклавши нові санкції на уряд Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства міжнародної торгівлі Великобританії.

Всі тарифи на товари, що ввозяться з України, тепер будуть знижені до нуля, а всі квоти будуть зняті відповідно до угоди про вільну торгівлю, що забезпечить економічну підтримку України у важку хвилину.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час відвідування Києва на початку цього місяця пообіцяв знизити тарифи, щоб підтримати економіку України в умовах кризи.

"Крім того, Великобританія також оголосила про заборону на експорт продукції і технологій, які Росія може використовувати для репресій проти героїчного народу України. Цільові продукти можуть включати обладнання для перехоплення та моніторингу", - йдеться в повідомленні.