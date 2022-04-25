Захід повинен переконатися в "максимально високій ціні" війни для Росії, - глава МЗС Данії
Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод заявив, що заходу потрібно переконатися в "максимально високій ціні" для Росії у війні проти України. Він додав, що українцям потрібно допомогти захищати свою країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Дуже важливо, щоб ми допомогли Україні захистити свою країну і зробити ціну для Росії якомога вищою, в тому числі на полі бою", - цитує видання главу МЗС Данії.
За його словами, це те, що Захід робить і буде продовжувати це робити. Припинення агресії Москви в Україні означає, що Європа повинна ввести додаткові санкції проти Росії і направити більше військової допомоги українцям.
Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив зі своїми колегами з Франції та Нідерландів нові санкції проти Росії.
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