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Захід повинен переконатися в "максимально високій ціні" війни для Росії, - глава МЗС Данії

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Копенгаген, Понеділок 25 квітня 2022 20:47
Захід повинен переконатися в "максимально високій ціні" війни для Росії, - глава МЗС Данії Фото: глава МЗС Данії Йеппе Кофод (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод заявив, що заходу потрібно переконатися в "максимально високій ціні" для Росії у війні проти України. Він додав, що українцям потрібно допомогти захищати свою країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Дуже важливо, щоб ми допомогли Україні захистити свою країну і зробити ціну для Росії якомога вищою, в тому числі на полі бою", - цитує видання главу МЗС Данії.

За його словами, це те, що Захід робить і буде продовжувати це робити. Припинення агресії Москви в Україні означає, що Європа повинна ввести додаткові санкції проти Росії і направити більше військової допомоги українцям.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив зі своїми колегами з Франції та Нідерландів нові санкції проти Росії.

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