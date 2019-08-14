Великобританія в ООН заявила про утиски прав українців в Криму

Постійний представник Великобританії в Раді Безпеки ООН Карен Пірс на засіданні Радбезу.заявила, що жителі окупированного Криму з українським громадянством позбавлені доступу до базових послуг. Про це повідомляється на сайт уряду Великобританії.



Пірс назвала кілька регіонів світу, в яких, за її словами, катастрофічна ситуація з дотриманням гуманітарного права.

"В Україні громадянам Криму було відмовлено в доступі до базових послуг, тому що вони не будуть змінювати своє громадянство, що суперечить міжнародному гуманітарному праву", - повідомила Пірс.



Потім вона назвала Південний Судан, зазначивши, що всі сторони повинні повною мірою дотримуватися правосуддя перехідного періоду для того, щоб відновити суспільний лад. Порушення гуманітарного права також викликала ситуація з безпекою в Малі і Салехе.



Раніше Amnesty International заявлявило, що в Криму відзначається значне погіршення ситуації з дотриманням прав людини після окупації та незаконної анексії Росією Криму в 2014 році.

РБК-Україна писало, що в окупованому Криму в 2019 році за ухилення від служби в армії Російської Федерації було засуджено 17 жителів півострова.