Великобританія категорично проти нового перенесення терміну виходу з ЄС

Новий британський прем'єр Борис Джонсон планує припинити членство Великобританії в Європейському союзі до встановленого терміну - 31 жовтня 2019 року. Про це заявив Майкл Гоув, якому Джонсон в уряді доручив координувати Brexitв інтерв'ю газеті The Sunday Times,

За його словами, Великобританія покине ЄС наприкінці жовтня "без зволікань".

Гоув заявив, що уряд виходить з того, що домовленості, досягнуті за угодою про вихід з ЄС між попереднім прем'єром Терезою Мей і Брюсселем, не вдасться внести зміни. Вихід з ЄС без угоди стає все більш імовірним сценарієм, і ми повинні бути до цього готові", сказав Гоув.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном відмовився відновити переговори про умови Brexit. Юнкер назвав нинішній варіант договору "найкращим і єдино можливим". При цьому він заявив, що ЄС готовий проаналізувати пропозиції Джонсона на предмет їх відповідності існуючої угоди.