Тріумфатори Кубка африканських націй "подарували" Сенегалу вихідний
Президент Сенегалу Макі Салл після перемоги футбольної збірної на Кубку Африки оголосив понеділок, 7 лютого, вихідним днем у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Gulfnews.
Збірна Сенегалу сьогодні повертається додому, в столицю країни Дакар.
І для того щоб вболівальники зустріли футболістів у країні буде вихідний день.
Макі Салл скасував останній етап дипломатичної поїздки, щоб особисто привітати команду.
Вихідний день в Сенегалі буде оплачуваним.
Також президент країни привітав збірну у своєму Twitter:
Champions d’Afrique !!! Quel match! Quelle équipe ! Vous l’avez fait! Beau moment de football, beau moment de communion et de fierté nationale.— Macky Sall (@Macky_Sall) February 6, 2022
Tellement fiers de vous! Félicitations à nos héros !
Coupe bi nieuw na!
MERCI JËRËJËF pic.twitter.com/9tZZbJlj4P
Нагадаємо, що у фіналі Кубка африканських націй збірна Сенегалу в серії пенальті переміг збірну Єгипту.