Великобританія не буде продовжувати перехідний період Brexit

Уряд Великобританії не планує продовжувати терміни перехідного періоду після виходу країни зі складу Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє Reuters.

Перехідний період після Brexit повинен тривати до 31 грудня 2020 року. За цей період Великобританія і ЄС повинні будуть укласти нового торговельну угоду. Згідно домовленостям, досягнутим сторонами 17 жовтня, перехідний період може бути одноразово продовжений на строк, що не перевищує двох років.

"Британський уряд не буде продовжувати перехідний період, який почнеться після вступу в силу угоди про Brexit", - повідомив офіційний представник Джонсона.

Також у Джонсона повідомили, що уряд країни буде продовжувати готуватися до всіх можливих варіантів Brexit, включаючи той, що Великобританія покине ЄС 31 січня без укладення угоди.

Нагадаємо, Великобританія повинна була покинути ЄС 31 жовтня, однак британський парламент не підтримав угоду, яка 17 жовтня досягли Джонсон і ЄС. Згодом ЄС надав Великобританії відстрочку по Brexit до 31 січня 2020 року.

Також РБК-Україна повідомляло, що в результаті нової відстрочки по Brexit, парламент Великобританії прийняв рішення про проведення дострокових виборів, призначених на 12 грудня 2019 року.