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У Великобританії зафіксовано перший летальний випадок від лихоманки Ласса

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Великобританія, Субота 12 лютого 2022 05:14
У Великобританії зафіксовано перший летальний випадок від лихоманки Ласса Фото: у Великобританії зафіксовано перший летальний випадок від лихоманки Ласса (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Великобританії зафіксовано перший летальний випадок від лихоманки Ласса. Всього в країні підтвердили цю хворобу у трьох пацієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Пацієнт помер в університетській лікарні Лутона і Данстейбла в Бедфордш. За інформацією Агентства з безпеки охорони здоров'я Великобританії, всього в країні зафіксували три випадки хвороби.

Всі хворі є членами однієї сім'ї і недавно подорожували в Західну Африку. Там це гостре вірусне захворювання, що передається тваринами, є ендемічним.

"Ми підтверджуємо сумну смерть пацієнта в нашому фонді, у якого була підтверджена лихоманка Ласса. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття їхній родині в цей важкий час", - йдеться в заяві фонду NHS Foundation Trus.

Також там обіцяли продовжити відстеження контактів сім'ї, яка привезла в країну небезпечну хворобу, і стежити за здоров'ям співробітників, які доглядали за хворими.

"Ми зв'язуємося з особами, які мали тісний контакт з хворими до підтвердження їх інфекції, для надання відповідної оцінки, підтримки та поради", - йдеться в заяві.

Також там зазначили, що ризик передачі вірусу серед населення дуже низький.

Лихоманка Ласса - це гостре інфекційне захворювання, що характеризуються важким перебігом і високою летальністю. Вірус вражає органи дихання, нирки, центральну нервову систему. Основними носіями інфекції є африканські щури або інфікована людина. Поширення відбувається при контакті з їжею або предметами домашнього вжитку, інфікованими біологічними рідинами хворого.

Нагадаємо, що у Великобританії випробують вакцину проти вірусу Ебола. Вакцина може зупинити смертельні випадки від хвороби в усьому світі.

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