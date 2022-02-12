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В Великобритании зафиксирован первый летальный случай от лихорадки Ласса

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Великобритания, Суббота 12 февраля 2022 05:14
В Великобритании зафиксирован первый летальный случай от лихорадки Ласса Фото: в Великобритании зафиксирован первый летальный случай от лихорадки Ласса (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Великобритании зафиксирован первый летальный случай от лихорадки Ласса. Всего в стране подтвердили эту болезнь у троих пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Пациент скончался в университетской больнице Лутона и Данстейбла в Бедфордш. По информации Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, всего в стране зафиксировали три случая болезни.

Все заболевшие являются членами одной семьи и недавно путешествовали в Западную Африку. Там это острое вирусное заболевание, передаваемое животными, является эндемичным.

"Мы подтверждаем печальную смерть пациента в нашем фонде, у которого была подтверждена лихорадка Ласса. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования их семье в это трудное время", - говорится в заявлении фонда NHS Foundation Trus.

Также там обещали продолжить отслеживание контактов семьи, которая привезла в страну опасную болезнь, и следить за здоровьем сотрудников, которые ухаживали за больными.

"Мы связываемся с лицами, имевшими тесный контакт с заболевшими до подтверждения их инфекции, для предоставления соответствующей оценки, поддержки и совета", - говорится в заявлении.

Также там отметили, что риск передачи вируса среди населения очень низкий.

Лихорадка Ласса - это острое инфекционное заболевание, характеризующиеся тяжелым течением и высокой летальностью. Вирус поражает органы дыхания, почки, центральную нервную систему. Основными носителями инфекции являются африканские крысы или инфицированный человек. Распространение происходит при контакте с пищей или предметами домашнего обихода, инфицированными биологическими жидкостями больного.

Напомним, что в Великобритании испытают вакцину против вируса Эбола. Вакцина может остановить смертельные случаи от болезни во всем мире.

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