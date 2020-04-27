В Великобритании зафиксировали снижение количества смертей от коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зарегистрированы 413 смертельных случаев

В Великобритании в течение 26 апреля зафиксировали значительное уменьшение количества новых случаев смертей от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что в воскресенье было зарегистрировано 413 случаев смерти от коронавирусного заболевания в больницах. Это наименьший численный показатель с прошлого месяца.

По словам директора Национальной службы здравохранения Стивена Повиса, в стране прослеживается определенная тенденция к уменьшению количества госпитализированных с коронавирусом, в частности в Лондоне.

Он также сообщил, что число пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии тоже уменьшается.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь правительства подтвердила информацию, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вылечился от коронавируса и вернется на работу в понедельник, 27 апреля.

РБК-Украина писало, что 26 апреля в Италии зафиксировали менее чем 300 летальных случаев, связанных с коронавирусом, что является наименьшим показателем смертности за полтора месяца.