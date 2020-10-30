Швеція посилила карантинні рекомендації для регіонів

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Уряд Швеції оприлюднив нові жорсткіші карантинні рекомендації для ще трьох регіонів. Їх посилили у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу та відсотка позитивних тестів серед усіх зроблених.

Про це повідомляє The Local.

Як повідомляється, мешканцям Стокгольма, Західного й Східного Веталанду рекомендують уникати візитів до супермаркетів, музеїв, бібліотек, басейнів тощо. Крім того, громадян просять уникати тісного контакту з людьми, з ким вони не проживають разом. Також радять не відвідувати публічні заходи, концерти, спортивні тренування, тощо.

Магазини та спортивні центри у регіонах повинні подбати про те, щоб забезпечити людям можливість дотримуватися рекомендацій - обмежувати одночасну кількість відвідувачів. А роботодавцям рекомендують забезпечити працівникам можливість дистанційної роботи.

Зазначається, що 28-29 жовтня приріст нових випадків у Швеції вперше з червня встановив нові рекорди, найвищий - близько 2800 заражень за добу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що влада Швеції готова ввести локальні карантинні заходи в міру зростання кількості нових випадків коронавірусу.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що уряд Швеції продовжив тимчасову заборону на в'їзд іноземців з третіх країн.