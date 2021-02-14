У Британії хочуть ввести COVID-паспорти для подорожей

Уряд Великобританії розглядає введення паспортів вакцинації для відновлення подорожей. Також вони можуть стати допуском для іншої активності, яка зараз обмежена або заборонена.

Він заявив, що так звані COVID-паспорти можуть діяти як для внутрішніх, так і для міжнародних поїздок. Також можлива схема використання цього документа передбачає пред'явлення його для відвідування пабів, ресторанів, магазинів і різних подій.

"Ми не виключаємо такий варіант і він розглядається, але його потрібно опрацювати так, щоб це все працювало", - сказав Рааб.

В Британії до понеділка 15 мільйонів чоловік повинні отримати хоча б першу дозу вакцини від коронавірусу. Так уряд досягне початкової мети вакцинації груп ризику до середини лютого.