ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Британії хочуть ввести COVID-паспорти для подорожей

Новость на русском → Лондон, Неділя 14 лютого 2021 16:29
У Британії хочуть ввести COVID-паспорти для подорожей Фото: Домінік Рааб (flickr.com/number10gov)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Великобританії розглядає введення паспортів вакцинації для відновлення подорожей. Також вони можуть стати допуском для іншої активності, яка зараз обмежена або заборонена.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб, повідомляє The Telegraph.

Він заявив, що так звані COVID-паспорти можуть діяти як для внутрішніх, так і для міжнародних поїздок. Також можлива схема використання цього документа передбачає пред'явлення його для відвідування пабів, ресторанів, магазинів і різних подій.

"Ми не виключаємо такий варіант і він розглядається, але його потрібно опрацювати так, щоб це все працювало", - сказав Рааб.

В Британії до понеділка 15 мільйонів чоловік повинні отримати хоча б першу дозу вакцини від коронавірусу. Так уряд досягне початкової мети вакцинації груп ризику до середини лютого.

Раніше повідомлялося, що у Великобританії проведуть масове тестування жителів у зв'язку з виявленими випадками зараження штамом коронавірусу, вперше зафіксованим в ПАР. Тестування пройде в окремих районах графства Гемпшир.

Нагадаємо, у Великобританії вчені працюють над розробкою вакцини від коронавірусу, ефективною проти більшості штамів. Вона повинна буде діяти проти ядра вірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Великобритания Коронавірус
NEWS
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
DAILY
Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ